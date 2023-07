Suv "incastrato" nella sequoia gigante al parco: il video su TikTok è virale

di Redazione web

Possibile che questo automobilista non abbia trovato una strada alternativa al passaggio all'interno (si è la parola giusta) di un'enorme sequoia? Stando al filmato postato su TikTok pare proprio di no. Ci troviamo in California, in uno dei tantissimi parchi naturalistici degli Stati Uniti, dove un uomo alla guida di un grande Suv sta passando tra le due estremità di un gigantesco tronco di sequoia millenaria, che avrebbe intorno ai 2.500 anni.

Manovra ardita

Alla guida di Nissan Armada, chi è alla guida compie manovre millimetriche e molto attente, per non rovinare la propria auto e neanche l'albero, che ha addirittura un nome, si chiama The Shrine.

Esperienza da ripetere

In questo caso, infatti, il Suv era largo 2 metri, mentre l’apertura nell'albero era di appena 2 centimetri più grande. Ma negli Stati Uniti, tutto diventa un'attrazione, anche passare dentro una sequoia, visto che in California esistono tre alberi che si possono attraversare in auto, sono di proprietà privata e passarci attraverso costa tra i 10 e i 20 dollari.

