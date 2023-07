Monopoli, arriva il mega-yacht da 110 metri: parata di Lamborghini per portare i ricchi in giro per la Puglia FOTO

di Redazione web

Più di 100 Lamborghini in attesa dei passeggeri vip al porto di Monopoli per l'arrivo del mega yacht “Emerald Azzurra“, lungo 110 metri e largo 16. Dall’imbarcazione sono scesi 103 passeggeri ed in prima fila diverse bolidi sportivi di lusso, per uno stop turistico tra le bellezze della Puglia, con destinazione finale Dubrovnik, in Croazia.

Giro di lusso

A renderlo noto su Facebook, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale che ha immortalato la sequenza con diverse foto e post sui social.

«Nonostante il caldo torrido, non solo stiamo gestendo un duplice accosto di due navi da crociera - scrive nel post l'Autorità portuale - ma abbiamo provveduto a soddisfare le richieste di lusso di passeggeri extra lusso.

Extra lusso

«Contestualmente è arrivata la nave Sirena, lunga 181 metri - aggiungono - proveniente da Durazzo e con destinazione Dubrovnik con a bordo 386 membri di equipaggio per 648 ospiti, che dalla rada con i tender di bordo hanno raggiunto il pontile per andare a spasso per Monopoli e non solo».

