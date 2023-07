Caldo rovente e problemi di sonno per milioni di persone: ecco le strategie per dormire al meglio

Il caldo estremo di queste settimane rende difficile le attività diurne, il lavoro, la concentrazione, ma altrettanto accade la sera, quando le temperature restano comunque elevate e, complice l'umidità, in molti faticano a prendere sonno o a riposare durante la notte. In estate, il nostro corpo si adatta al caldo attraverso diversi processi fisiologici, che possono avere un impatto anche sulla qualità del sonno. Ecco alcuni consigli da parte degli esperti del sonno, per riposare al meglio, scrive l'Ansa.

Il caldo ha i giorni contati: ecco fino a quando durerà. «Fino a 10 gradi in meno»