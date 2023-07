Caldo, nuovi protocolli per le aziende: «Proteggere la salute dei lavoratori». Cosa cambia e a chi sarà rivolto

Con il caldo record delle ultime settimane, il governo pensa ad un protocollo per le aziende. Il ministro del Lavoro Marina Calderone si appresta a mettere sul tavolo del confronto con le parti sociali, nel round previsto per domani, il nuovo «Protocollo condiviso per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi da esposizione ad alte temperature negli ambienti di lavoro», che dovrebbe cambiare norme e procedimenti sui luoghi di lavoro in caso di alte temperature.

