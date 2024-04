Meteo del weekend, caldo e temperature record. Punte di 32 gradi: «Troppo per essere solo a metà aprile»

di Redazione web

Caldo anomalo nel weekend sull'Italia, arriva la lingua africana. Temperature oltre i 30 gradi. Giornate di stampo estivo su tutta l'Italia: sabato 13 e soprattutto domenica 14 Aprile due giornate praticamente estive, da Nord a Sud. Il vortice ciclonico che nei giorni scorsi ha provocato, oltre a diverse note d'instabilità, anche un generale calo termico, viene superato dal sopraggiungere di un vasto campo di alta pressione di origine subtropicale.

«Troppo per essere solo a metà Aprile»

Temperature troppo alte per essere solo metà aprile, secondo il Meteo.it. Le regioni centrali e quelle settentrionali, specie la Valle Padana, registrano un importante incremento termico, con valori massimi che si attesteranno quanto meno sui 28-29 gradi, specie in città come Firenze e Bologna, mentre nelle valli alpine si può arrivare anche ad un grado in più. Al Sud, addirittura, si superano agevolmente i 30 gradi, con punte che potrebbero raggiungere i 32 gradi.

Le eccezioni

Le uniche eccezioni sono alcune foschie che nottetempo e nelle prime ore del mattino si sviluppano sulla Valle Padana, specialmente a ridosso del fiume Po.

Temperature record

L'inizio di questo 2024 è stato il più caldo dal 1816 in Italia, secondo i dati ufficiali dell'Istituto di Scienze Dell'Atmosfera e del Clima, Isac del Cnr. Un'anomalia positiva di ben 2.04 gradi oltre la media 1991-2020, un valore assurdo causato anche dal caldissimo febbraio, oltre 3 gradi sopramedia. Per quanto riguarda il marzo appena passato l'anomalia è stata di +1,42 gradi, il sesto più caldo da inizio misurazioni.

