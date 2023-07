Meteo, doppia emergenza: rischio grandine e forti temporali al Nord (e al Centro). Nuovo picco di calore da oggi, le notti a 40 gradi

Italia nella doppia morsa di maltempo e caldo. Piogge e rovesci attesi per oggi in 6 regioni del Nord, mentre le temperature sulla soglia dei 40 gradi sono previste in particolare al Sud. E se su un fronte l'Emilia Romagna chiede lo stato d'emergenza nazionale per i danni da maltempo, sull'altro la Cgil insiste con il governo perché vari un decreto su caldo e lavoro: «Serve subito la cig».

Il caldo ha i giorni contati: ecco fino a quando durerà. «Fino a 10 gradi in meno»

Meteo estremo, gli effetti del maltempo in Emilia Romagna: forti grandinate anche a Bologna

Temporali e caldo africano

Secondo gli esperti di 3BMeteo, dopo la breve pausa inter ciclonica della domenica, pericolosi temporali torneranno a interessare le regioni settentrionali e si estenderanno anche a parte del Centro. Dato che si formeranno in un contesto di forti contrasti termici, questi fenomeni avranno connotati estremi, saranno cioè caratterizzati da violenti nubifragi, forti colpi di vento (downburst) e grandine di grosse dimensioni, anche eccezionali (>10cm). Faranno da cornice ad un nuovo picco di caldo africano che interesserà le regioni centrali e soprattutto quelle del Sud. I pericoli principali di questa nuova ondata di temporali saranno essenzialmente due, le forti raffiche di vento associate ai temporali che potranno essere anche superiori ai 100km/h e la grandine gigante in grado di danneggiare tetti, auto e distruggere coltivazioni. Entrambe le giornate, sia il lunedì che martedì saranno a rischio perché il fronte si muoverà abbastanza lentamente, e questo fa temere anche temporali autorigeneranti.