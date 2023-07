Meteo estremo, gli effetti del maltempo in Emilia Romagna: forti grandinate anche a Bologna

Grandine, pioggia, vento fino a 120 chilometri orari: la tempesta che ha colpito il Nord Italia nel pomeriggio si è abbattuta con violenza anche sulle zone alluvionate, in particolare della provincia di Ravenna.

Conselice, uno dei paesi simbolo degli allagamenti di maggio, è stata di nuovo flagellata: «L'evento che si è abbattuto su una ampia area ha colpito anche il nostro territorio comunale: raffiche di vento pazzesche con fenomeni simili a vere e proprie trombe d'aria hanno scoperchiato alcune case, divelto coperture e tetti, provocati danni a diverse auto, sradicato grossi alberi, tranciato linee elettriche», ha detto la sindaca Paola Pula.

«Stiamo facendo dei sopralluoghi per una prima sommaria ricognizione e per richiedere gli interventi di urgenza», ha aggiunto.

E poi Alfonsine, Bagnacavallo, Fusignano sono altri luoghi dove il maltempo ha imperversato, con crolli, alberi caduti, tralicci accartocciati e chicchi di grandine come palline da tennis a devastare frutteti e vigneti, filari letteralmente piegati.

Meteo, grandine come palle da tennis e allagamenti al Nord. In arrivo nuova ondata di calore: il picco a 48 gradi. Allarme ospedali

Bagnino cerca di salvare 70enne, ma rischia di annegare con lui. Canoista li salva entrambi

Maltempo e forti grandinate

A Ravenna città e frazioni (Savarna, Conventello, Grattacoppa e Sant'Alberto) è stato attivato un centro operativo comunale nel centro sociale 'La Pioppà.

La viabilità nella zona interessata è stata interrotta in diversi punti e per liberare le strade dalle piante. Vigili del fuoco in soccorso sono arrivati da tutta la Regione. Difficile anche la situazione nel Ferrarese, dove tre persone sono rimaste ferite e sono dovute andare al pronto soccorso, dove hanno necessitato di punti di sutura al capo.

Colpita anche un'ambulanza, di stanza a Cento, mentre effettuava un intervento a Galliera, al confine col territorio provinciale bolognese. Né l'equipaggio né la persona soccorsa sono rimasti feriti, ma il mezzo è stato gravemente danneggiato ed è stato necessario chiamare un secondo veicolo di soccorso.

(video Agenzia Vista) Una forte grandinata ha colpito l'Emilia Romagna e anche la città di Bologna. Il servizio. / E'Tv Bologna Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Luglio 2023, 09:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA