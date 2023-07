Bagnino cerca di salvare 70enne, ma rischia di annegare con lui. Canoista li salva entrambi

di Redazione web

Momenti di apprensione nella giornata di oggi a Sabaudia, sul litorale laziale. Un 70enne, intento a fare il bagno a lido «La Playa» avrebbe trovato enorme difficoltà a rientrare sul bagnasciuga. A quel punto è intervenuto il bagnino che, però, pare abbia rischiato la stessa sorte dell'uomo che cercava di salvare.

Il mare mosso e le forti correnti, infatti, hanno messo in difficoltà i due e provocato attimi di panico in questo caldo pomeriggio.

L'accaduto si è verificato intorno alle 17:30 di oggi pomeriggio. L'intervento di un canoista è stato indispensabile per salvare la vita di entrambi.

L'uomo, infatti, si trovava sulla spiaggia e, vista la scena, non ci ha pensato due volte a lanciarsi in mare e salvare il bagnino e il 70enne che rischiavano di annegare. Con la sua canoa ha tratto in salvo entrambi e, riportati sulla battigia, hanno ricevuto cure mediche e accertamenti da parte dei sanitari del 118.

