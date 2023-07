Amira annegata in mare a 10 anni, il dramma della bambina morta in Sardegna: «Due mesi fa aveva perso la mamma»

di Redazione web

Amira Bennadi è annegata tragicamente nelle acque fra Porto Alabe e Magomadas, vicino Oristano. La bambina di 10 anni si era tuffata con le sorelle più grandi, nonostante il mare mosso. Le altre due si sono salvate, lei non ce l'ha fatta. Un dramma nel dramma, raccontato dal papà, che disperato svela: «Era andata al mare per star bene e distrarsi un pochino, solo due mesi fa questi ragazzi hanno perso la mamma a causa di una malattia», le sue parole riportate da L'Unione Sarda.

Cosa è successo

Si sono tuffate in mare nonostante il vento e le onde e non sono più riuscite a tornare a riva.

Bimba di 7 anni annega in piscina, incastrata sotto i gonfiabili dopo un malore: dramma a Pavia

Un'altra donna annegata poco distante

Una seconda tragedia si è verificata sempre nelle coste dell'Oristanese, pochi chilometri più a sud. Nella spiaggia di Is Arenas, in territorio di Narbolia, è stata una turista ad affrontare il mare con le onde e a perdere la vita. A causa della forte corrente non è riuscita a tornare a riva e sono stati inutili i soccorsi prima degli altri bagnanti poi del personale del 118, intervenuto assieme alla Capitaneria di porto.

