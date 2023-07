Bimba di 6 anni investita da un'auto, muore in ospedale. Stava giocando col suo monopattino

di Redazione web

Dramma a Potenza dove una bambina di 6 anni è morta nell'ospedale San Carlo, la notte scorsa, dopo essere stata investita da un'auto. La piccola stava giocando in strada su un monopattino giocattolo quando è stata travolta dalla vettura.

Morta una bambina di 6 anni

L'investimento è avvenuto in una strada di rione Lucania: la bambina è stata soccorsa e trasportata in ospedale: le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. È stata trasferita in rianimazione, dove è morta durante la notte.

