Il piccolo Jordan, morto annegato a 2 anni: il nonno si era addormentato. Papà sotto choc: «Com'è potuto accadere?»

Aveva solo 2 anni e mezzo il piccolo Jordan Isaac Aduro, il bambino che sabato pomeriggio è caduto nella piscina della villetta del nonno ed è morto annegato nel vicentino, a Cavazzale di Monticello Conte Otto. Proprio a carico del nonno è stata aperta un'indagine da parte della Procura della Repubblica di Vicenza, per omissione di vigilanza e omicidio colposo, dopo la tragedia che ha sconvolto una famiglia.

Il piccolo Jordan, annegato in piscina

Come scrive oggi il Corriere del Veneto, il bambino sarebbe sfuggito al controllo del nonno che si era addormentato, ha superato il cancelletto della recinzione della piscina ed è caduto in acqua: a trovarlo in acqua è stata la mamma, arrivata un'ora dopo. Inutile la chiamata ai soccorsi: Jordan era già morto e un'intera famiglia è ancora sotto choc. «Non so come sia potuto succedere», le parole del papà del bambino alle telecamere di TvA.



La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dai carabinieri di Dueville, che hanno acquisito i filmati delle telecamere, che dovrebbero mostrare i momenti precedenti alla disgrazia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Luglio 2023, 09:01

