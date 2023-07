Malore improvviso mentre è sul Sup: 32enne morto sotto gli occhi dei bagnanti

di Redazione Web

Tragedia a Numana, in provincia di Ancona. Un uomo di 32 anni è morto sotto gli occhi dei bagnanti. Inutili, purtroppo, i soccorsi. Il rinvenimento è avvenuto attorno alle 20 nel tratto di mare antistante lo stabilimento Eugenio.

Operaio muore a vent'anni a Napoli: incastrato in un macchinario, il tragico incidente sul lavoro

Malore per il caldo, autista 62enne trovato morto a bordo del suo camion

Il decesso per annegamento?

Secondo le prime informazioni, sarebbe morto annegato a seguito di un malore dopo un'uscita in sup. Subito i presenti hanno attivato i soccorsi. Sul posto, l'eliambulanza del 118, la Croce Bianca di Numana e l'automedica. Il medico rianimatore è stato calato dall'altro con il verricello per raggiungere il prima possibile l'uomo: purtroppo il suo cuore non ha più rirpeso a battere.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Luglio 2023, 22:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA