Colpo di calore: Olindo muore nel panificio davanti agli occhi della moglie

Quando è arrivato in ospedale la sua temperatura corporea sfiorava i 42 gradi. I sei tentativi di rianimazione, dopo quello effettuato dai sanitari nel suo negozio, purtroppo non sono serviti. Olindo Zuanon, 63enne di Fratte, frazione di Santa Giustina in Colle (Padova), è morto ieri mattina, 17 luglio, in ospedale a Castelfranco Veneto (Treviso), dopo una corsa disperata dal panificio Zuanon di Treville, dove l’uomo ha accusato il malore rivelatosi fatale davanti agli occhi della moglie, Michelle Silvestri.

Il malore fatale in panificio

Il responso dei medici parla di infarto derivante da un colpo di calore, collegato probabilmente ai problemi di cuore di cui soffriva il 63enne. Lo scorso ottobre, infatti, era stato sottoposto a un intervento chirurgico per l’inserimento di defibrillatore sottocutaneo, per stabilizzare il battito cardiaco in caso di necessità. «Dopo l’operazione stava bene, e si sentiva bene - afferma la moglie - Il caldo torrido di questi giorni non l’ha certo aiutato».

