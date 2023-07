Caldo record in Sardegna. Malore in auto, anziano accosta e muore sulla statale

di Redazione web

Ha accusato un malore mentre era alla guida della sua auto per tornare a casa. Ha fatto appena in tempo ad accostare la sua Toyota nella piazzola di sosta della statale 131 Carlo Felice, poi è morto. A provocare il malore fatale per l'uomo, forse le elevate temperature raggiunte anche ieri nel centro Sardegna.

Malore alla guida

La vittima è un pensionato di 84 anni, che ha fermato l'auto all'altezza del bivio per Uras. Inutili i tentativi dell'equipe medica del 118. Il fatto è avvenuto attorno alle 19, l'84enne stava rientrando a casa a Oristano. Notata l'auto nella piazzola, qualcuno ha lanciato l'allarme, il medico è arrivato con l'ambulanza e, dopo aver tentato di rianimare l'anziano, non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

