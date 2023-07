Caldo, aria condizionata accesa per ore: i consigli per risparmiare sulla bolletta

Stiamo sperimentanto la punta massima di caldo di questa prima parte dell'estate 2023. Nella speranza che non ci siano altri giorni con picchi di calore oltre i 40°, l'unico modo per proteggersi dal caldo africano è restare in luoghi chiusi con l'aria condizionata. Chiaramente essende un apparecchio che consuma energia elettrica, tenere acceso per ore il climatizzatore in casa ha un costo, per fortuna non proibitivo considerato che il costo della corrente elettrica è diminuito. Comunque un costo in più da sostenere nella prossima bolletta ci sarà.

