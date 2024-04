Assaggio d'estate, spiagge affollate: primi bagni al mare dalla Puglia alla Liguria. Folla sul litorale romano VIDEO

Caldo, sole e niente nuvole. Sembra estate ma è appena primavera. Il meteo su tutto lo Stivale invita gli italiani in spiaggia, e in decine di migliaia ne hanno approfittato. Temperature anche di 30 gradi nel sud della Sardegna, e tanta voglia di mare e primi bagni: lidi pieni ovunque, con gli stabilimenti che ancora devono tirare fuori i lettini ma che comunque hanno accolto chi voleva darsi alla tintarella, ai tuffi, e pranzare sul litorale. Nel video, il litorale di Ostia è preso d'assalto: dalle prime nuotate ai pranzi avvolti dalla brezza marina.

Da lunedì torna il freddo

Anche domani si prevede il tutto esaurito, con soddisfazione degli esercenti balneari che lamentano la Pasqua magra. Da lunedì però torna un fronte di aria artica che man mano scenderà lungo la penisola, buttando giù le temperature anche di 15 gradi, e chiudendo così questo assaggio di estate.

La situazione nelle varie zone d'Italia

Il bel tempo ha fatto il sold out in Liguria, da Ventimiglia a La Spezia migliaia di turisti sono entrati in acqua, complice la temperatura del mare a 17 gradi e quella esterna a 24. Gettonatissime le Cinque Terre ed a seguire un po' tutto il litorale, con record di presenze per Sestri Levante (Genova). La Baia del Silenzio in attesa di contingentamento, da giugno a settembre con massimo 400 persone, ha registrato più di 2000 bagnanti. È stata l'occasione per trovare alloggi per i mesi estivi, aumenti di oltre il 20% e agenzie scatenate sugli affitti brevi, fino a 200 euro al giorno per 4 posti letto. Prese d'assalto le spiagge pugliesi: dal Gargano al Salento, è andata «oltre ogni più rosea aspettativa visto il periodo, e noi ci stiamo attrezzando per offrire tutti i servizi», ha detto Antonio Capacchione, presidente del Silb, l'associazione dei gestori dei lidi balneari.

Spiagge invase da turisti a Viareggio (Lucca) ed in altre zone della Versilia. Molti gli stranieri, con un forte ritorno degli americani.

Nonostante un leggero vento e temperature miti, lidi affollati in Sicilia. A Mondello, la spiaggia di Palermo, il mare è uno specchio turchese con centinaia di persone in costume a prendere il sole, mentre altre si fanno il bagno o vanno in canoa. Nel golfo caraibico di San Vito Lo Capo (Trapani) si prende il sole e già sono apparsi i primi venditori di secchielli e salvagenti che di solito si vedono da fine maggio. Anche a Selinunte, frazione di Castelvetrano, tanti in spiaggia così come nella baia di Mazzarò, la frazione di Taormina.

Con temperature oltre i 23 gradi, in parecchi hanno osato il bagno a Ischia. Tante presenze anche a Tropea e Soverato, in Calabria, con tante persone a fare il bagno e in spiaggia. Primi tuffi sul litorale romano, con i suoi 25 gradi ha richiamato tante presenze tra Ostia, Fregene e Fiumicino. Una prova generale in vista dell'avvio ufficiale della stagione, tra un paio di settimane.

Pienone sulla spiaggia di Rimini che, baciata dal sole, ha attratto tanti dalla vicina Emilia e dalla Lombardia per una mangiata di pesce e una piadina romagnola, e poi via a camminare sui legni del Parco del Mare o a stendersi sui teli. Affollato, nel giorno di mercato, anche il centro storico tra il rinnovato Teatro Galli e il Fellini Museum. Tanti gli appassionati della corsa per la Rimini Half Marathon, edizione dimezzata quest'anno.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Aprile 2024, 19:51

