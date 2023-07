Meteo, ondate di calore da record: temperature dieci gradi sopra la media, domani a Roma attesi 43 gradi

Un caldo infernale, con le temperature che arriveranno a sfiorare i 50 gradi. Tutta colpa della bolla d’aria calda che dal Nord Africa sta risalendo verso l’Italia, portando una spinta dell’alta pressione sul Mediterraneo. Secondo le previsioni del il Centro Meteo Italiano, si stima che i termometri continueranno a salire soprattutto al Centro Sud e sulle Isole. E adesso l’afa rovente, che sta investendo l’Italia, fa notizia in tutto il mondo.

Caldo, la nuova ondata spaventa l'Italia: da Bologna a Bari, le città più bollenti. Come evitare rischi per la salute

Meteo, terza ondata di caldo dell'estate: sarà la più intensa. Attesi 48 gradi in Sardegna, Roma "Infernal city"



Terza ondata



Mentre gli italiani cercano di respirare tra condizionatori e gite al mare, la Penisola si prepara ad accogliere la terza ondata di caldo che entrerà in queste ore: sono previsti oggi picchi di 36/38°C al Nord e sulle regioni centrali, 40/42°C al Sud e fino a 43/44°C in Sardegna sulle zone interne. Le minime non scenderanno sotto i 24°C sulla Val Padana mentre al Sud arriveranno anche fino a 26/27°C e domani il caldo sarà anche in lieve aumento con massime che raggiungeranno i 36/38°C al Nord, 40/42°C sulle regioni centrali tirreniche, Puglia, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia, fino a 44/45°C sulle zone interne della Sardegna, con minime che sulla costa oscilleranno intorno a 28°C. Attesi anche 44 gradi a Foggia, Agrigento e Oristano, 45 a Siracusa. A Roma il termometro salirà fino a 43 gradi, con il Times che bolla la Capitale come «la città infernale».