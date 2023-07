Caldo, la nuova ondata spaventa l'Italia: da Bologna a Bari, le città più bollenti. Come evitare rischi per la salute

Il caldo non molla la presa. L'Italia si appresta a vivere una nuova ondata di calore e, questa volta, le temperature saranno da record. La prossima settimana, il clima sarà rovente su tutto il Bel Paese e il weekend si prospetta davvero critico, anche in vista delle partenze verso le ferie, quando sulle autostrade italiane scatterà il bollino rosso. Ecco quali saranno le città più bollenti e, soprattutto, come cercare di contrastare il caldo.

Meteo, terza ondata di caldo dell'estate: sarà la più intensa. Attesi 48 gradi in Sardegna, Roma "Infernal city"

«Roma città infernale», il caldo in Italia fa notizia in tutto il mondo: dal Times alla Cnn e Bbc