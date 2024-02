Peste suina africana, il virus trovato in alcuni alimenti in vendita nei negozi etnici. I Nas sequestrano i prodotti infetti

di Redazione web

Il virus peste suina africana è stato trovato in esami disposti su alcuni alimenti in vendita in negozi etnici nel Bolognese, controllati dai Nas, insieme all'Ausl. Nell'ultimo mese i militari hanno svolto infatti alcune verifiche specifiche tra allevamenti del territorio e rivenditori al dettaglio.

Su alcuni alimenti sequestrati in uno di questi punti vendita, perché irregolari per quanto riguarda la tracciabilità, sono stati fatti campionamenti per successivi accertamenti in laboratorio, per cercare il virus della peste suina e gli esami hanno dato esito positivo. Il virus non è trasmissibile all'uomo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Febbraio 2024, 17:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA