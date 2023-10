Diecimila animalisti in corteo a Milano per l'uccisione dei maiali nel rifugio di “Cuori liberi”. Traffico nel caos

Sono arrivati in 10.000 oggi al corteo di protesta animalista «Giù le mani dai santuari» promosso dopo l'uccisione di 9 maiali del rifugio Cuori liberi di Sairano (Pavia) da Palazzo Lombardia a San Babila a Milano. È quanto si legge in una nota della Rete dei Santuari di animali liberi in Italia che, coordinata da Sara d'Angelo, ha organizzato la manifestazione.

«Lotteremo fino a quando non otterremo protocolli differenti per gli animali dei rifugi e la strage dei maiali di Cuori liberi resterà un brutto incubo. - si legge - Solo allora potremo di nuovo pensare ai santuari come a luoghi di pace e non come posti dove avere ancora paura». Nel giorno della manifestazione è stato anche diffuso in rete un nuovo video sull'uccisione dei maiali da parte delle autorità.

Le accuse degli attivisti sono rivolte anche a Coldiretti e Federcaccia: «Sono i veri mandanti della strage dei cinghiali selvatici e dei maiali negli allevamenti». «I manifestanti - si legge nella nota - sono arrivati con i pullman, da tutte le regioni italiane e anche da Francia, Germania, Belgio e Svizzera per partecipare al grande corteo dopo la protesta davanti al Palazzo della Regione Lombardia, istituzione che ha ordinato l'uccisione dei maiali del rifugio venuti a contatto con il virus della peste suina africana».

L'uccisione di massa, «definita senza alcun pudore dal presidente di Coldiretti come un modo 'per salvare i maialì, non può e non deve essere l'unico provvedimento possibile rivolto a soggetti senzienti sottratti definitivamente alle logiche economiche.

