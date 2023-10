Liceo di Milano cancella le pagelle del primo quadrimestre: «Gli studenti sono troppo stressati»

di Redazione web

Un liceo scientifico di Milano cancella le pagelle, almeno quelle di metà anno. Succede all'istituto Bottoni in cui prende il via la sperimentazione adottata in diverse scuole italiane. Lo scopo sarebbe quello di di evitare la "corsa ai voti" dei ragazzi e stati d'ansia e di stress qualora gli esiti siano negativi e spingerli a studiare per interesse e voglia di imparare.

«I ragazzi potranno studiare più rilassati»

La preside dell’istituto di via MacMahon, Giovanna Mezzatesta, ha spiegato al Corriere i perché di questa svolta: «Gli studenti sono troppo stressati, così potranno studiare più rilassati e organizzarsi meglio». E ancora: «Perché cancellare la pagella di metà anno? Perché così i ragazzi avranno più tempo per studiare in modo approfondito e più rilassato, senza passare, ad esempio, le vacanze di Natale sudando sui libri in vista delle verifiche a gennaio», l’analisi della dirigente del Bottoni che prosegue: «Impareranno a organizzarsi meglio e anche a evitare “furbate”, come quella di studiare poco e niente nel primo quadrimestre e recuperare tutte le materie sotto nel secondo.

La preside del liceo Bottoni ha proposto al collegio dei docenti (in due hanno espresso parere contrario) l'iniziativa, ispirandosi all'esperienza dell'istituto Marco Polo di Firenze. Al contempo, per tenere informati i genitori del rendimento dei loro figli e delle novità, i colloqui con gli insegnanti si terranno ogni mese e mezzo e quindi raddoppieranno: non più due ma quattro all'anno.

