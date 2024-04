Meteo, ondata di freddo in arrivo sull'Italia: crollo delle temperature di 15 gradi. Piogge, temporali e neve: dove e quando

Ancora freddo sull'Italia. Dopo il caldo anomalo che ha caratterizzato la prima parte di aprile, facendo registrare record di temperature in tutta Europa, un'ondata d'aria fredda raggiungerà la nostra penisola, portando anche un aumento dell'instabilità, soprattutto al Centro-Sud.

Dal caldo record all'ondata di freddo

L'anomalia termica delle prime due settimane di aprile ha lasciato il posto a una nuova ondata di freddo. Dopo una prima parte del mese storica, con record di temperature sia in pianura che in montagna, un nuovo calo termico si abbatterà sull'Europa, portando freddo e maltempo su tutte le nazioni che fino a qualche giorno fa sono state interessate dagli effetti del potente anticiclone, come Francia, Spagna, Austria, Svizzera, Slovenia, Croazia, Slovacchia, Bosnia e la stessa Italia. Secondo 3BMeteo, una nuova perturbazione porterà un calo delle temperature di oltre 15 gradi. L'aria fredda, che non sarà eccezionale come quella di caldo, in parte raggiungerà la nostra Penisola portando anche un aumento della instabilità. Le precipitazioni riguarderanno maggiormente il Centro Sud, specie i versanti orientali. Un fatto, questo, normale essendo primavera. Se non ci fossero centinaia di record di caldo, un numero frequente di ondate di caldo fuori stagione, un numero di record battuti con ampio margine, delle anomalie positive che coinvolgono ampie zone dell'Europa non ci sarebbe infatti nulla di strano nel vedere alti e bassi in primavera.