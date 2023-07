Caldo record a Roma, da Salone a Eur e Flaminio: ecco la mappa dei quartieri "bollenti"

di Lorena Loiacono

Da piazza del Collegio Romano a via di Salone non si respira, a Ostia va meglio e anche in zona Massimina: Roma non è tutta uguale. E neanche il caldo. Per rendersene conto basta leggere le rilevazioni meteo delle colonnine a cui fa riferimento l’Agenzia regionale della protezione civile per monitorare le temperature.

La mappa delle zone bollenti

Considerando che le colonnine meteo sono all’ombra e protette per garantire condizioni standard, va da sé che le temperature percepite sotto il sole e sull’asfalto sono molto più alte.

A Monte Mario ad esempio, ieri alle 15, c’erano 37,1 gradi e alla Massimina erano 37,8: nello stesso momento a Formello si arrivava a 38,9 come a Montelibretti, al Flaminio e a Tor Vergata dove si arrivava a 39. Sul Tevere, all’altezza di Castel Giubileo, si registravano 39,1 gradi.



Sale ancora più su la colonnina di Roma Macao, zona Castro Pretorio, con 39,2 e di Salone dove si sono raggiunti 40,8 gradi all’ombra. Il punto più “fresco” ieri alle 15? La Fossa di Pantanello di Ostia con appena 36 gradi. E comunque non sono affatto pochi.

Lunedì 17 Luglio 2023

