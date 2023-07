Meteo, settimana africana: picchi fino a 45 gradi, scatta il "codice calore" nei Pronto soccorso. Quando finirà il caldo

La settimana più calda dell'estate (almeno fino ad ora) è appena cominciata. Le ondate di calore di cui parlavano le previsioni meteo non hanno tardato ad arrivare, tanto che le temperature minime registrate questa mattina all'alba tra la Sicilia e la Calabria sono molto vicine a quelle che dovrebbero essere le massime per la seconda decade di luglio. Ed è solo l'inizio. Secondo gli esperti di 3BMeteo, nelle prossime ore arriveranno sull'Italia correnti bollenti di estrazione sahariana che spingeranno lo zero termico fino a 4500m al Nord e tra 4800 e 5000m al Centro Sud.

Meteo, ondate di calore da record: temperature dieci gradi sopra la media, domani a Roma attesi 43 gradi

Mercoledì di fuoco

Mercoledì sarà la giornata più calda per l'intero territorio, poi da giovedì le temperature si ridimensioneranno leggermente al Nord e in parte anche al Centro mentre al Sud il gran caldo continuerà e sembra che possa persistere fino al 25/26 luglio il che conferirebbe a questa ondata di caldo il record per durata, tralasciando gli eventuali record di temperatura. Saranno tutti valori sopra media con scarti anche di 10°C e più rispetto alla normalità.