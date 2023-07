Caldo, boom di accessi al pronto soccorso. L'allarme del 118: «Aumentano i morti per arresto cardiaco improvviso»

Caldo, con la colonnina di mercurio in costante salita negli ultimi giorni in Italia, aumentano le richieste di soccorso al 118 e preoccupa il numero crescente di decessi per arresto cardiaco improvviso a causa del caldo eccessivo, reso ancora più pericoloso dall'alto livello di umidità in moltissime città italiane con temperature che superano i 40 gradi in alcuni casi.

Le chiamate al 118, afferma all'ANSA il presidente della Società italiana del Sistema di Emergenza territoriale 118 (Sis 118) Mario Balzanelli, hanno registrato un +20% circa la scorsa settimana, rispetto al mese precedente, ed un +3-5% circa questa settimana rispetto alla precedente, per un aumento totale pari al +25% di richieste di aiuto nel mese di luglio rispetto al mese di giugno.