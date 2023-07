Malore dopo il giro in bici: papà di 48 anni muore davanti all'amico. Lascia moglie e due bimbi

Una vacanza che è finita in tragedia. Papà di 48 anni muore in bicicletta vicino a Bologna mentre pedalava in compagnia di un amico. L'amava tanto quella bicicletta ma proprio lì si è consumato il dramma che ha sconvolto una famiglia di Pesaro. Sylvain Palazzi, tecnico collaudatore, è stato stroncato da un malore: lascia la moglie Manuela e due figli piccoli.

Cosa è successo

Padre di due bimbi di 9 e 5 anni, Sylvain stava facendo rientro al Villaggio della Salute, centro termale alle porte del capoluogo emiliano, dopo aver fatto un giro in bicicletta con un amico quando è crollato a terra. Un improvviso malore. L’amico con il quale si stava muovendo in bici, un infermiere, le ha provate tutte per rianimarlo, sul posto è arrivata anche l'eliambulanza ma non c’è stato nulla da fare.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Luglio 2023, 12:28

