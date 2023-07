Malore in bici, ciclista ha un infarto e muore davanti agli amici: «Forse colpa del caldo»

di Redazione web

Un uomo di 48 anni è morto a Cala Regina, in Sardegna, colpito da un malore mentre andava in bicicletta. Andrea Sechi, ingegnere di 48 anni di Uta, si è sentito male, forse per il gran caldo, ed è caduto davanti agli amici. I soccorsi, subito avvertiti dagli altri ciclisti che erano con lui, sono stati tempestivi. Ma per il 48enne non c'è stato nulla da fare.

La tragedia a Cala Regina

La tragedia si è consumata sabato 15 luglio, sulle strade di Cala Regina, in provincia di Cagliari.

Forse morto per il gran caldo

Sul posto sono arrivati un’ambulanza e l’elisoccorso. Per il medico dell'Asl, è morto a causa di un infarto. Una tragedia che potrebbe anche essere legata al gran caldo di questa mattina.

