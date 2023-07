Scontro fra auto, taxi finisce sul marciapiede: bimba di 5 anni salvata dal padre che la spinge a terra. «È stato un miracolo»

di Redazione web

Poteva essere una tragedia e invece la prontezza del padre ha salvato la vita alla figlia, una bimba di 5 anni. La piccola ha rischiato di essere investita da un'auto che è carambolata sul marciapiede dopo uno scontro. E' successo a Bari, in corso Cavour.

Lo scontro è avvenuto sulle strisce pedonali poi il taxi è salito sul marciapiede e ha rischiato di travolgere un'intera famiglia. Padre, madre e due bimbe di quattro e cinque anni sono riusciti a evitare l’impatto con l’auto per un soffio. La famiglia era arrivata in città per fare una passeggiata.

Thomas Bricca, arrestati padre e figlio: incastrati dal cellulare della vittima. Lo zio del 19enne: «Buona galera boss»

La bambina di cinque anni, in particolare, era sul lato più esterno del marciapiede: “Solo per un miracolo non è stata travolta”, dicono i passanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di rito. I conducenti dei due mezzi sono stati identificati e saranno sottoposti a ulteriori accertamenti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Luglio 2023, 09:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA