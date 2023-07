Incidente nel Milanese, ubriaco al volante investe due ragazzi di 15 anni in bici: uno è morto, gravissima l'amica. L'autista già denunciato

Tragico incidente nella notte a Garbagnate Milanese: due ragazzi di 15 anni sono stati travolti mentre erano in bici. I carabinieri della locale hanno arrestato per omicidio stradale un romeno 32enne. Alle 23 circa di ieri sera sono intervenuti per un incidente stradale in via Kennedy a Garbagnate, nel corso del quale l'arrestato, a bordo di un furgone, aveva investito due giovani che stavano attraversando la strada sulle strisce in sella ad una bicicletta.