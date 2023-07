Turista muore annegato per salvare una bimba in mare: Gianfranco aveva 59 anni

di Redazione web

Tragedia in mare questa mattina, poco dopo le 10,30 sulla spiaggia libera del Castello di Santa Severa. Un turista romano di 59 anni Gianfranco Ricci è deceduto per annegamento, nel disperato ed eroico tentativo di trarre in salvo una bambina e la sua mamma che, trascinate a largo dalla furia del mare, stavano rischiando di affogare.

Anche il padre disperato aveva tentato di entrare in acqua, ma si era subito reso conto che non sarebbe riuscito a sfidare la forte corrente. Sono trascorsi altri attimi, di panico duranti i quali anche alcuni surfisti hanno cercato di raggiungere la donna, che non sapeva nuotare e sua figlia. Ed è stato a quel punto che con un atto di estremo coraggio, la vittima si è gettata in mare, e aveva quasi raggiunto la ragazzina quando, a sua volta è stato trascinato al largo finendo ripetutamente sott’acqua.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Luglio 2023, 16:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA