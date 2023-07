Scivola nel vuoto sul Sentiero degli Dei: morta una ragazza di 22 anni. «Precipitata per decine di metri»

di Redazione web

Una ragazza di 22 anni è morta dopo essere caduta mentre percorreva con un ragazzo il Sentiero degli dei nel territorio di Agerola, in provincia di Napoli. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri per chiarire la dinamica. Si propende, spiegano i militari, per la caduta accidentale. In azione il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania intevervenuto sul posto assieme all'Elisoccorso del 118.

Turista muore a 22 anni

La donna, una turista ventiduenne di origine finlandese, stava percorrendo il Sentiero degli dei quando è precipitata nei pressi della 'mattonella 7'. Sul posto è giunto immediatamente l'Elisoccorso 118 che non è riuscito ad individuare la donna a causa via della folta vegetazione; sono così giunte a supporto poco dopo le squadre territoriali del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania seguite dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant'Angelo dei Lombardi.



Le squadre, dopo una breve ricerca in zona, hanno individuato l'escursionista al di sotto di un precipizio, di alcune decine di metri, dove si ipotizzava fosse precipitata e hanno agevolato le operazioni di sbarco dell'equipe medica dall'elicottero che ne ha constatato il decesso.

