Incidente sul Gran Sasso, alpinista precipita da un canale e muore: la vittima è un 52enne di Orvieto

Tragico incidente in montagna in Abruzzo poco prima di mezzogiorno. Un escursionista 52enne di Orvieto è precipitato dalla Direttissima del Gran Sasso, dal lato teramano della vetta, ed è morto: la salma verrà portata all'ospedale di Teramo, per poi procedere agli accertamenti.



La vittima si chiamava Fabio Racanella e aveva 52 anni: secondo quanto si è appreso, era un istruttore alpinista, grande conoscitore della montagna e socio del Cai. Nella sua città, in molti conoscevano la sua grande passione per lo sport e la montagna. Una passione che emerge anche dal suo profilo Facebok, dove aveva pubblicato diverse foto con paesaggi montani, anche in panorami innevati, con gli sci ai piedi.

L'alpinista è precipitato dal canale Bissolati: aveva raggiunto le vetta del Corno Grande e durante la discesa è stato visto cadere. Immediato l'allarme all'elicottero del 118 ma non c'è stato nulla da fare. Indagano i carabinieri di Pietracamela.

Guida alpina: «In questo periodo è pericoloso»

«Io sono ad arrampicare sulla Costiera Amalfitana, perché so bene che adesso, lassù, non è il caso di andare». È lapidario Davide Di Giosafatte, il Presidente delle Guide Alpine d'Abruzzo, commentando il grave incidente di oggi, l'ennesimo, sul Gran Sasso. «Il meteo non prevedeva nulla di buono, ci sono state delle precipitazioni recenti e ci vuole una attenzione speciale: siamo a fine stagione, le temperature sono in aumento, entro mezzogiorno al massimo devi stare al sicuro proprio per l'instabilità della neve dovuta al calore - prosegue il capo delle Guide - La stagione è 'andatà, lo ripeto a tutti, per fare quelle cose. Ora è troppo rischioso, oltre tutto c'è stata una grossa valanga nella Conca degli Invalidi, che testimonia la pericolosità della montagna».

