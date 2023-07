Troppo rumore, taglia i tavoli del bar con una motosega: follia a Cesena, il video che impazza sui social E' successo a San Mauro Pascoli vicino a Cesena che, infastidito dai rumori in un locale in Via Cavour







di Redazione web Un uomo, evidentemente esasperato dai rumori provenienti dal locale vicino a casa, è sceso in strada e ha iniziato a tagliare i tavoli del bar con una motosega tra il panico dei presenti. Il video che impazza sui social È diventato virale sui social il video di un uomo, a quanto sembra un anziano, di San Mauro Pascoli vicino a Cesena che, infastidito dai rumori in un locale in Via Cavour, è arrivato sul posto e ha tagliato alcuni dei tavoli con una motosega. Nel video si vede l'uomo a petto nudo che senza dire una parola taglia i tavoli e le sedie nel dehor del locale. «Chiama i carabinieri, chiama i carabinieri» urla una testimone decisamente impaurita. #Cesena Troppo rumore, taglia i tavoli del bar con una motosega: follia a Cesena, il video che impazza sui social https://t.co/fmkIG31IBB — Leggo (@leggoit) July 1, 2023 L'arrivo dei carabinieri Il tutto è avvenuto sotto lo sguardo sorpreso dei gestori che hanno chiamato i militari dell'Arma. L'uomo, a quanto pare, è molto conosciuto nel paese ed è afflitto da problemi psichiatrici. Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Luglio 2023, 15:04

