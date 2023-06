Green pass addio, da domani lo stop definitivo. Ma resta ancora obbligatorio per i viaggi: ecco in quali casi

di Redazione web

Addio al Green Pass. Dal 1 luglio 2023 stop al rilascio delle nuove certificazioni verdi Covid-19 da parte della Piattaforma del Sistema informativo nazionale. Si chiude dunque l'era del Green Pass, obbligatorio per l'accesso anche in bar, ristoranti e mezzi pubblici per diversi mesi tra il 2021 e il 2022, e ormai obsoleto per via della sostanziale fine della pandemia di Covid-19 e del relativo cambio di normative.

La certificazione resta comunque necessaria per viaggi all'estero in alcune nazioni: nei casi richiesti il pass si potrà comunque ottenere rivolgendosi alla propria Asl di riferimento. La notizia è pubblicata sul sito della Piattaforma nazionale.



«A partire dal 1 luglio 2023 - si legge sul sito - le nuove Certificazioni verdi Covid-19 non verranno più rilasciate. Il 30 giugno 2023, infatti, scade il Regolamento Europeo n. 953/2021 che stabilisce il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione da Covid-19. Sarà ancora possibile scaricare le Certificazioni precedentemente generate e non scadute».



Alcuni Paesi, si precisa, «richiedono ancora per l'ingresso la Certificazione o, in alternativa, prova di avvenuta vaccinazione Covid-19 o guarigione o test negativo.

