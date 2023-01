Falsi vaccini per il Green Pass, la dottoressa vuota il sacco con i pm: «Ha parlato per due ore e mezza»

Falsi vaccini per il Green Pass: la dottoressa vicentina Daniela Grillone Tecioiu, nel corso dell'incidente probatorio che si è svolto ieri al Tribunale di Vicenza, ha parlato per due ore e mezza del presunto scandalo delle false vaccinazioni per ottenere la certificazione verde, fino a pochi mesi fa indispensabile per viaggiare sui mezzi pubblici o andare al cinema e al ristorante.

Falsi vaccini, la dottoressa parla ai pm

Il medico ha risposto alle domande del pubblico ministero chiarendo diversi aspetti dell'inchiesta condotta alla Squadra Mobile berica e confermando anche le sue dichiarazioni su due delle principali indagate, la tennista marchigiana Camila Giorgi e la cantante di Creazzo (Vicenza) Francesca Calearo, in arte Madame. Nessuno degli avvocati che difendono i 24 indagati hanno rilasciato dichiarazioni all'uscita dell'aula. L'atto irripetibile - riferiscono i giornali locali - era stato chiesto dal pm Gianni Pipeschi per 'cristallizzare' quanto emerso nel corso degli interrogatori che si sono svolti in questi mesi.

