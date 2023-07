Meteo, grandine come palle da tennis e allagamenti al Nord. In arrivo nuova ondata di calore: il picco a 48 gradi. Allarme ospedali

Da una parte maltempo con grandine e temporali, dall'altro la terza ondata di caldo dell'estate con temperature che raggiungeranno picchi di 48 gradi: la fine del mese di luglio porta sull'Italia eventi climatici estremi.

Maltempo al Nord: onde anomale a Falconara, caos treni sul nodo di Bologna e case scoperchiate a Conselice

Maltempo choc, fiume di ghiaccio per le vie di Seregno: grandine e danni per milioni di euro in Lombardia. Cosa è successo

Il meteo che divide

Tempesta su Cremona, vento e case scoperchiate a Conselice, in provincia di Ravenna. Grandine, con chicchi grandi come palline da tennis. Alberi sradicati e crollati sulle auto, allagamenti, cartelli divelti, blackout: 'minuti da incubo'. Oggi ancora allerta gialla in Lombardia e nubifragi previsti in tutto il Nord. Ma arriva anche una nuova ondata di caldo fino a 48 gradi nel primo weekend di esodo estivo da bollino rosso. Il leader della Cgil Maurizio Landini chiede 'subito la cig in tutti i settori, stabilendo la temperatura oltre cui non si lavora'. Intanto, è allarme negli ospedali. Secondo i dati degli internisti del Fadoi, un medico su tre è in ferie.