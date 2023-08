Volo per le vacanze cancellato, la reazione furiosa della passeggera: «Si trasforma nella ragazza de L'Esorcista»

di Redazione web

Finalmente vacanze. Ad agosto milioni persone si mettono in viaggio per staccare la spina e liberarsi dello stress accumulato durante l'anno. A patto che la partenza non sia a sua volta una fonte ulteriore di nervosismo, come è capitato a una ragazza a cui è stato cancellato il volo e la cui reazione è stata immortalata in un video diventato virale sui social e che mostra la "trasformazione da donna a protagonista de L'esorcista".

Il volo cancellato

Negli ultimi giorni sta circolando a macchia d'olio sui social network il video di una giovane passeggera che una volta arrivata in aeroporto scopre che il suo volo è stato cancellato. Non si sa di quale aeroporto si tratti e non ci sono ulteriori dettagli sull'accaduto, ma la clip è stata condivisa da decine di account Twitter e TikTok. Dopo aver scoperto della cancellazione, la ragazza si toglie la giacca di jeans con un intenso clamore accompagnato da un urlo assordante. Senza smettere di emettere un suono acuto, inarca la schiena all'indietro nel più puro stile della protagonista de "L'esorcista" e poi si getta a terra in un chiaro gesto di disperazione. Quando sembra iniziare a calmarsi, urla di nuovo.

Woman has her flight cancelled and goes literally insane pic.twitter.com/goBYgKl980 — Censored Men (@CensoredMen) August 6, 2023

I commenti

Il video condiviso dall'account Twitter @CensoredMen ha più di 22,5 milioni di visualizzazioni, ma sono molti gli account che hanno pubblicato la stessa clip, suscitando migliaia di commenti, divisi tra ironia e comprensione. «Danza contemporanea», scrive qualcuno. «L'evoluzione della ragazza dell'esorcista», commenta un altro. «C'è una ragazza che perde la pazienza quando le dicono che il suo volo è stato cancellato e per quanto colorito sia il suo clamore, non posso fare a meno di pensare che forse ha aspettato per ore che le dicessero qualcosa, come le compagnie aeree fanno sempre, e posso capirla».

