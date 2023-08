Il volo Ryanair fa tre ore di ritardo, maxi-risarcimento a 11 passeggeri da Cagliari a Roma: ecco quanto hanno ricevuto

di Redazione web

Il volo Ryanair da Cagliari a Roma fa tre ore di ritardo, e i passeggeri vengono rimborsati con una cifra importante. E' successo ad 11 passeggeri sardi, che il 22 marzo dell'anno scorso avevano scelto Roma per trascorrere qualche giornata in serenità. Alla partenza, però, il volo Ryanair Cagliari Roma ha portato un ritardo di oltre tre ore, cambiando tutti i piani previsti in precedenza per i passeggeri.

Quando la vacanza diventa un incubo: 180 passeggeri bloccati a Zante, ritardi da Roma a Milano

Volo Milano-Dubai in ritardo di 19 ore, papà e figlia ricevono risarcimento di 1200 euro

Tre ore di ritardo, 2.750 euro di risarcimento

Anziché atterrare alle 12:20, come previsto, infatti, il volo è giunto all’aeroporto di Roma Ciampino solamente alle 15:49. Un ritardo di oltre tre ore per gli undici abitanti della Sardegna, avvenuto il 22 marzo 2022, che ha portato non pochi disagi a loro e ad altri passeggeri del volo. Sulla questione è intervenuto il Giudice di Pace di Cagliari, che, pochi giorni fa, ha condannato Ryanair al pagamento di 2.750 euro nei confronti dei passeggeri.



«Il Giudice di Pace di Cagliari – commentano da ItaliaRimborso, che ha difeso i passeggeri aerei - , ha applicato il Regolamento Comunitario 261/2004, che tutela i passeggeri aerei anche in casi di ritardo aereo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Agosto 2023, 11:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA