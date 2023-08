Passeggera allergica alle noccioline costretta a comprare tutti i pacchetti del suo volo: «Il personale si è rifiutato di tutelarmi»

di Redazione Web

Costretta a comprare tutte le noccioline in vendita sul suo volo per evitare di avere uno choc anafilattico. Leah Williams, 27enne britannica, soffre di una grave forma di allergia alle noccioline che non le permette di entrare a contatto in nessun modo con questo tipo di cibo. Quando ha prenotato il suo volo ha fatto presente la cosa alla compagnia aerea ma quello che è successo è incredibile.

La richiesta

La 27enne ha chiesto al personale del volo di annunciare la sua allergia ai passeggeri e di chiedere loro che non comprassero o almeno non aprissero e mangiassero le noccioline. Gli addetti hanno però respinto la sua richiesta e la donna è stata costretta ad acquistare tutti i pacchetti di noccioline a bordo per evitare che qualcuno potesse consumarli nel tragitto rischiando di ucciderla.

Il racconto choc

«Gli steward mi hanno guardato con aria assente come se fossi pazza e hanno detto: ‘Ma ce ne sono molti, dovremo contarli tutti.' Ho detto: ‘Per favore, contali e pagherò per tutti, visto che non mi avete lasciato altra scelta», ha raccontato Leah alla stampa locale. «La cosa peggiore è che in realtà mi hanno chiesto se volevo prendere le noccioline, e ovviamente ho detto di no». I pacchetti infatti sono stati imbustati in un sacchetto di plastica nella parte anteriore della cabina.

