«È un demonio», mamma e papà uccidono di botte il figlio di 10 mesi: condannati

Una coppia ha ucciso di botte il figlio di appena 10 mesi. La madre Gemma Barton, 33 anni, e il padre Craig Crouch, 40 anni, sono stati condannati per omicidio dopo quello che è stato scoperto sul corpo del piccolo Jacob Crouch. Il bimbo è stato trovato con 39 fratture costali dai paramedici che lo hanno soccorso nella sua casa a Linton, nel Derbyshire, in Inghilterra, non potendo però fare altro se non constatarne il decesso.

Le violenze

A chiamare i soccorsi sono stati i genitori che hanno dichiarato di non riuscire a svegliarlo. Una volta in ospedale sono stati fatti degli accertamenti ed è emerso che il piccolo era stato vittima di violenze, oltre alle fratture, che gli hanno causato una perforazione intestinale che si è rivelata fatale, il bambino sarebbe stato costretto a mangiare il suo stesso vomito. Dalle indagini è emerso che la madre e il padre minacciavano di lavarlo nella candeggina e lo appellavano come "diavolo". Secondo la polizia le violenze sarebbero andante avanti per almeno sei mesi. I pubblici ministeri hanno detto alla corte che i due si «incoraggiavano e si applaudivano a vicenda mentre aggredivano Jacob».

Il processo

Nel corso del processo, che si è tenuto in questi giorni, alla giuria è stato mostrato anche un video i cui l’uomo immergeva Jacob in una piscina per bambini mentre il piccolo piangeva disperatamente. Sua madre Gemma Barton è stata giudicata colpevole di complicità e per aver permesso che il compagno Craig Crouch abusasse di lui.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Agosto 2023, 17:02

