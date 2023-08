L'aereo atterra in strada tra le auto: «Paura ma nessun ferito». Il caso incredibile, ecco dov'è accaduto

di Redazione web

Non è riuscito ad arrivare all'aeroporto e ha deciso di compiere un atterraggio d'emergenza nel bel mezzo di una strada trafficata. Ecco quanto accaduto ieri 10 agosto, nel pomeriggio, intorno alle 18:00, quando la polizia è stata chiamata nei pressi dell'aeroporto per gestire il traffico e controllare se vi fossero feriti da aiutare. Ecco cosa è successo.

Va all'aeroporto col costume da cosplay: vietato il volo per la 21enne modella brasiliana

Volo per le vacanze cancellato, la reazione furiosa della passeggera: «Si trasforma nella ragazza de L'Esorcista»

L'atterraggio

L'aereo leggero di colore giallo è stato immortalato dai passanti durante l'invasione della carreggiata della A40 Golden Valley nel Gloucestershire, in Inghilterra.

L'arrivo inaspettato dell'aereo ha bloccato il traffico in entrambe le direzioni mentre i servizi di emergenza hanno risposto all'incidente.

I didn't expect to see that today 😭 pic.twitter.com/q0E4dC4NpV — Who The Hell Is Vesper (@whothehellispoe) August 10, 2023

Il traffico

Una squadra di persone ha spinto l'aereo su una piazzola di sosta e solo intorno alle 20:00 si è sbloccato il traffico. Un portavoce della polizia di Gloucestershire ha dichiarato: «Siamo stati chiamati poco prima delle 18:00 di giovedì con un rapporto che un aereo leggero era atterrato sulla A40 Golden Valley. Nessuno è rimasto ferito e si è capito che nessun altro veicolo è stato coinvolto».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Agosto 2023, 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA