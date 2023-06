Addio al celibato, la hostess in aereo nega l'alcol: lo sposo e gli amici si infuriano (e finisce malissimo)

di Redazione web

L'hostess gli comunica che non gli avrebbe servito altro alcol a bordo dell'aereo e ciò li ha innervositi al punto tale da diventare violenti con l'equipaggio. Il gruppo di amici intento a festeggiare l'addio al celibato di uno di loro ha causato non pochi disagi ai viaggiatori di un volo direzione Bulgaria. Bloccato sulla pista per ore, l'aereo della Tui Fly non è partito finché il gruppetto non ha ceduto, lasciando tutti gli altri liberi di viaggiare.

Addio al celibato finito male

Diventati molesti a causa dell'alcol, i giovani intenti a festeggiare il futuro sposo hanno iniziato a imprecare, fischiare alle hostess dell'equipaggio e importunare gli altri ospiti del volo. L'incidente è avvenuto dopo che gli è stato detto che non potevano bere alcolici mentre erano a bordo del volo di quattro ore.

Cinque del gruppo hanno quindi accettato di scendere dall'aereo, ma altri due hanno continuato a essere violenti e molesti, rifiutando di far partire il volo. Così, la compagnia, ha fatto scendere tutti prima di ripartire. «Abbiamo sentito il gruppo nel terminal un'ora prima del volo ed erano estremamente rumorosi. Ad essere onesto, temevo di salire sull'aereo - ha raccontato uno dei passeggeri -. Erano in sette e lo sposo era vestito da pilota. Era molto snervante, specialmente per i passeggeri nelle file vicine la loro».

Una portavoce di Tui ha dichiarato: «Vorremmo scusarci con i clienti a bordo del volo TOM6412 da Cardiff alla Bulgaria per il ritardo nel decollo. La sicurezza dei nostri clienti e dell'equipaggio è sempre la nostra massima priorità e abbiamo una politica di tolleranza zero nei confronti di comportamenti dirompenti sui nostri voli. I passeggeri coinvolti sono stati sbarcati e il volo è stato in grado di riprendere il suo viaggio».

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Giugno 2023, 20:42

