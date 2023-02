TikTok, le foto della donna più sfortunata del mondo: «Travolta da una serie di eventi tragici»

Alli McLaren è un'aspirante attrice australiana di 30 anni, che per seguire il suo sogno si è trasferita a Los Angeles, California. La sua vita è drasticamente cambiata nel 2022 quando, dopo essersi trasferita negli Stati Uniti è stata travolta da una serie di sfortunati eventi. Alli ha raccontato la sua storia sul proprio profilo TikTok e il video in cui spiega tutto ciò che le è accaduto, ha collezionato più di un milione di visualizzazioni. Alli è molto seguita anche su Instagram.

«Ho 21 anni e mia figlia 15, i professori non mi prenderanno sul serio», la tiktoker diventa virale

Influencer di torte accusata dal marito: «Picchia me e maltratta i nostri figli». E il giudice la manda via di casa

Messina Denaro, bambino vestito con montone e occhiali a goccia imita il boss: il video choc su TikTok

La storia di Alli

Alli McLaren, content creator su Tiktok, ha voluto raccontare la sua storia: «Un giorno stavo passeggiando tranquillamente per le vie di Los Angeles quando un senzatetto mi ha aggredita colpendomi al viso con un pugno. Dopo essermi recata all'ospedale i medici mi hanno detto che avevo solo preso una forte botta e quindi sono tornata a a casa. Con il passare del tempo però, il dolore alla mascella continuava a crescere e inoltre ho perso alcuni denti come conseguenza del colpo preso.

Mi hanno quindi operata e rimessa a nuovo anche se il mio sistema immunitario si era talmente indebolito che ho preso la broncopolmonite e sono stata ricoverata. Quando sono tornata a casa stavo male, ho cominciato ad avere le convulsioni, forti mal di testa e sbalzi ingiustificati di umore. Mi hanno diagnosticato un tumore benigno al cervello: mi hanno dovuto asportare la massa. Ho cominciato le cure e un giorno mentre mi recavo in ospedale sono stata investita nel parcheggio».

La donna più sfortunata del mondo

Proprio per la sua storia che ha dell'incredibile, i follower di Alli McLaren l'hanno soprannominata la donna più sfortunata del mondo e in molti nei commenti su TikTok e Instagram le augurano di riprendersi presto.