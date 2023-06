Patto suicida, due sorelle si uccidono a 23 e 24 anni: «Una era atea e l'altra lesbica, la famiglia le ha ripudiate»

di Redazione web

La causa del decesso è il suicidio. Lo confermano le autorità che chiudono così il caso di Amaal Abdullah Alsehli e Asra Abdullah Alsehli, due sorelle saudite, giunte in Australia nel 2017 e rinvenute morte lo scorso anno nel loro appartamento condiviso. Rispettivamente 23 e 24 anni, un anno fa i loro corpi sono stati trovati privi di vita nell'appartamento in cui vivevano in affitto a Canterbury, nella periferia occidentale di Sydney. La polizia del New South Wales ha indagato per oltre un anno, confermando le che circostanze della morte sono legate ad un patto suicida che le due avrebbero portato a termine perché ripudiate dalla famiglia.

Il suicidio delle sorelle

Le due sorelle sono state trovate morte in un appartamento in Australia lo scorso 7 giugno 2022. Cinque anni prima, erano fuggite dall'Arabia Saudita con meno di 5mila euro di risparmi. Dal 2020 si erano stabilizzate a Canterbury (Sydney) dove avevano deciso di condurre liberamente la propria vita. «C'è stato un flusso di denaro proveniente dalla loro famiglia che si è interrotto a febbraio. Pensiamo che il problema fosse che i genitori avevano scoperto il loro stile di vita occidentale», ha detto una fonte vicina alle ragazze, al Daily Telegraph australiano.

Proprio lo "stile occidentale" di Arsa e Amaal, le avrebbe portate ad allontanarsi dalla propria famiglia.

Le cause della morte

Prima l'affitto non pagato, poi i controlli da parte dell'amministratore del palazzo in cui le due vivevano e poi, nell'aprile 2022, la richiesta di sfratto da parte del proprietario dell'immobile. Ulteriori controlli furono effettuati nei mesi successivi mentre la posta si accumulava davanti alla porta di casa.

Quando i funzionari dell'ufficio dello sceriffo si sono presentati per eseguire lo sgombero, i loro corpi sono stati trovati in camere da letto separate, ormai privi di vita e già in decomposizione. «Sembra che sia stato un patto suicida. Hanno preso una sostanza che le ha condotte alla morte. Non c'erano tracce di colluttazioni e nessun'altro risulta essere entrato nell'appartamento», chiarisce la polizia che, così, chiude il caso.

