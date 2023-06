Mamma single e tetraplegica, costretta al suicidio assistito: «Le cure costano troppo, lo Stato non mi aiuta»

di Redazione web

Una donna affetta da tetraplegia ha affermato che sarebbe più veloce perseguire una morte assistita piuttosto che aspettare che lo Stato se le fornisca supporti o aiuti. Rose Finlay, mamma tetraplegica dell'Ontario si è raccontata sui social, spiegando che le sue difficoltà rispetto a vivere la sua vita come donna disabile la starebbero lentamente portando alla scelta di togliersi la vita con un percorso relativo alla morte assistita.

La tetraplegia di Rose

«Sono una mamma single tetraplegica di 33 anni che cresce con disabilità due bambini», ha detto nel video Rose Finlay. «Ogni abitante dell'Ontario paga le tasse e partecipa a programmi sociali pensando che un giorno, se mai dovesse aver bisogno del supporto di cui avrebbe bisogno, lo otterrebbe. Sono qui per farvi sapere che in realtà non è così», ha concluso la donna sui social.

La questione riguarda l'accesso alle cure e al supporto economico e sociale di cui avrebbe bisogno e che pare le venga negato. Nel video, la 33enne racconta che per accedere al programma canadese di assistenza medica in caso di morte (MAID) è sufficiente una valutazione di idoneità di 90 giorni. Per l'accesso ai servizi per la disabilità ci possono volere anche otto mesi.

«La mia vita così com'è, senza supporto come tetraplegico, è molto più mortale di quanto io esplori il processo MAID», ha detto la signora Finlay al Global News.

Il costo delle cure

Il midollo spinale della signora Finaly è stato colpito da una malattia quando aveva 17 anni.

Con poche opzioni disponibili e un pool limitato di potenziali assistenti personali nella sua zona - vive a circa 80 km a est di Toronto - ha deciso di fare domanda per l'Ontario Disability Support Program.

La signora Finaly ha detto che è stato allora che si è resa conto che avrebbe dovuto aspettare almeno sei mesi prima che la sua domanda fosse approvata. A marzo ha deciso di esplorare MAID, anche se è la strada che vorrebbe perseguire.

«Non è quello che voglio - ha detto a CBC sulla morte assistita -. Ma se non ricevo il supporto di cui ho bisogno, il risultato è lo stesso. Se arrivo a un punto in cui sono davvero malato e sostanzialmente malato terminale, vorrei avere altre opzioni».

La signora Finlay ha affermato che anche con i soldi del sostegno del programma sociale vivrebbe in una «povertà forzata» poiché il massimo che il programma paga è poco più di mille euro al mese per tutte le spese di soggiorno. Il programma canadese Emergency Response Benefit ha stabilito che i canadesi hanno bisogno di un minimo di 2.000 euro al mese per permettersi le loro necessità di base.

Attualmente è in corso una raccolta fondi, che spera possa raccogliere abbastanza soldi da poter evitare di perseguire MAID. Poi lo sfogo contro il governo, sulle persone che soffrono di disabilità: «Fateli morire di fame, tagliateli fuori dalla partecipazione alla società e poi offrite loro la morte».

