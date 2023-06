«Identificarsi come un gatto», lo scontro (paradossale) tra studenti e insegnante finisce su TikTok. E scoppia il caso

di Redazione web

Un confronto sull'identità di genere e l'orientamento sessuale in una scuola è diventato uno scontro virale. L'accaduto registrato e poi reso noto su TikTok ha portato l'istituto a doversi giustificare e rispondere alle preoccupazioni dei genitori. La controversia è iniziata quando uno studente ha registrato segretamente la discussione che coinvolgeva i suoi compagni di classe al Rye College nell'East Sussex.

Nell'estratto pubblicato su TikTok, un'alunna descrive come "da pazzi" l'idea di un altro alunno di identificarsi come una mucca o un gatto. L'orientamento sessuale dovrebbe dipendere dal genere con cui nasci, secondo la ragazza. La risposta e il modo di gestire la vicenda da parte dell'insegnante hanno destato stupore tra i genitori.

Identità di genere in una scuola: virale su TikTok

È iniziato in modo abbastanza innocuo: un frammento trapelato di alunni adolescenti in una scuola che discutevano se una persona potesse identificarsi come un gatto. Nel video si sente l'insegnante dire allo studente che accusava inammissibile ciò che stava accadendo, che le sue opinioni erano «spregevoli», minacciando di denunciarle a un collega anziano e dicendo: «Se non ti piace, devi andare in un'altra scuola».

Il caso è diventato virale e i media inglesi hanno riportato la notizia generando le perplessità dei genitori, di ministri e del dipartimento per l'Educazione inglese. Alla domanda se un bambino possa identificarsi come un gatto, un portavoce del primo ministro Keir Starmer ha detto: «Penso che ai bambini dovrebbe essere detto di identificarsi come bambini».

La reazione delle istituzioni

A metà settimana il Dipartimento per l'Educazione ha inviato un impiegato statale al Rye College appurando che nessuno studente si identifica in un animale, ma che la questione riguardava l'orientamento sessuale in generale.

Geoff Barton, segretario generale dell'Association of School and College Leaders ed ex preside, ha dichiarato: «C'è bisogno di un senso delle proporzioni qui. Ciò comporta un incidente in una scuola in cui la fiducia è già stata appurata dal Dipartimento per l'Educazione: la scuola ha affermato che nessun studente si identifica come un gatto o qualsiasi altro animale».

Il problema, secondo il segretario è che ai ragazzi non vengono forniti i mezzi per un'istruzione corretta sul tema.

