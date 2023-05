Sposa delusa: «Le mie amiche non mi hanno organizzato l'addio al nubilato, da due mesi silenzio in chat»

di Redazione web

Tradizione vuole che organizzare l'addio al nubilato sia un compito riservato alle più care amiche della sposa. Un modo per farle sentire il proprio affetto e per regalarle (almeno) una serata insieme prima del giorno del matrimonio. C'è chi sceglie qualche ora in Spa, chi preferisce una notte in discoteca piuttosto che una cena fuori, chi si concede un weekend. E poi, come nel caso di una ragazza che ha fissato le nozze per i primi di giugno, non farà proprio nulla. Il motivo? Le sue amiche non hanno organizzato nulla, nonostante avessero avuto diversi mesi di preavviso. La futura sposa si è sfogata online, chiedendo consiglio sul da farsi.

«Manca sempre meno al grande giorno», scrive la ragazza su un forum dedicato al matrimonio. «Avevo fatto un gruppo due mesi fa con tutte le amiche che avrebbero dovuto organizzare l'addio al nubilato e indovinate un po'? Non hanno organizzato nulla...».

I commenti

Lo sfogo della futura sposa ha realizzato decine di commenti da parte di "colleghe" prossime all'altare. Tutte le mostrano comprensione e le suggeriscono di non lasciarsi abbattere, e alcune le danno anche suggerimenti su come trascorrere il suo addio al nubilato. Una scrive: «Prendi il lato positivo della cosa: avrai tu il controllo intero della giornata o serata e potrai scegliere e decidere ciò che piace più a te». Un'altra consiglia: «Al posto tuo farei una giornata alle terme da sola con il tuo futuro marito, o comunque qualcosa di avventuroso o che piace a voi». Altre le sconsigliano di organizzare qualcosa per delle persone che - al contrario - non sono riuscite a trovare un po' di tempo da dedicarle. E c'è anche chi lancia un appiglio alla speranza: «E se ti stessero organizzando una sorpresa?».

