Addio al celibato, si vestono da banditi per "rapire" lo sposo: ma i vicini terrorizzati chiamano la polizia

Quando l'addio al celibato non va come sperato fin dall'inizio: accade ad Arezzo, dove un gruppo di sei amici si è organizzato per un finto rapimento dell'amico sposo, in procinto di convolare a nozze con la sua fidanzata. Vestiti da banditi, con tanto di armi, hanno tentato di fare irruzione in casa sua: ma i vicini di casa e i residenti della zona, spaventati da quello che stavano vedendo, hanno chiamato le forze dell'ordine.

L'addio al celibato parte con una denuncia

I sei amici erano un gruppo di goliardi e la vicenda è avvenuta in via Romana questa mattina alle 10: ai centralini di questura e carabinieri sono arrivate diverse chiamate da parte dei residenti del quartiere. In pochi minuti sul posto si sono portate le pattuglie che si sono rese conto che si trattava di uno scherzo. Tutto era finto: travestimenti, rapimento dello sposo, armi. Dato però il clamore suscitato dallo scherzo i sei sono stati denunciati per procurato allarme.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Novembre 2023, 19:45

