Addio al celibato, si travestono da terroristi e sequestrano lo sposo: panico tra i vicini, un anziano si sente male

Travestiti da commando armato, con tanto di passamontagna e fucili, come fossero terroristi dell'Isis, avevano fatto irruzione in una casa e portato via un uomo. Un raid in piena regola, con i vicini di casa che sono andati nel panico, tanto che in tanti hanno chiesto aiuto telefonando alle forze dell'ordine, e un anziano si era sentito male. Ma dietro quel raid c'era solo uno scherzo.

Addio al celibato col brivido

Quei nove uomini travestiti da terroristi infatti altro non erano che un gruppo di amici che aveva deciso di regalare ad un futuro sposo un addio al celibato col brivido.

L'assalto ha scatenato appunto il panico tra i vicini di casa, tanto che un anziano ha accusato un malore e molti altri abitanti hanno chiesto aiuto telefonando alle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile: ricostruita la vicenda, hanno denunciato i nove per procurato allarme e sequestrato armi da soft air senza tappo rosso, caricatori, passamontagna, caschi neri e indumenti che richiamano a organizzazioni islamiche.

