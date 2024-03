«Credo nell'amore a prima vista: per questo dopo 10 anni ho lasciato il mio fidanzato per un uomo appena conosciuto»

di Redazione web

Amanda Fox è una modella di Onlyfans che è molto conosciuta anche su TikTok, dove pubblica con l'account The Pink Fox. Uno degli ultimi filmati che ha riscosso molto successo tra i suoi fan è quello in cui la content creator racconta di credere fermamente nell'amore, anche quello a prima vista (forse il più potente) e di avere lasciato il suo fidanzato di lunga data proprio per un uomo conosciuto solo di recente.

Il video TikTok di Amanda Fox

Amanda Fox ha pubblicato un video sul proprio profilo TikTok in cui è sdraiata sul suo letto, sfoggia un make up perfetto e sorridendo dice: «Credo nell'amore a prima vista e nel colpo di fulmine. Proprio per questo sono stata così coraggiosa da lasciare il mio fidanzato con cui stavo da 10 anni per un uomo che ho appena conosciuto».

Il video della star di Onlyfans non è certo passato inosservato, dato che ha raccolto molte visualizzazioni e commenti ma, proprio i suoi fan non sembrano condividere la scelta presa da Amanda. In tanti, infatti, le hanno scritto che ha sbagliato ma, nonostante questo, non ha cancellato il video.

I commenti social

Il video pubblicato su TikTok da Amanda Fox, dove spiega di avere lasciato il fidanzato per un uomo appena conosciuto ha totalizzato molte visualizzazioni ma forse anche la modella si aspettava commenti di un altro tenore.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Marzo 2024, 15:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA